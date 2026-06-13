過去10年で傾向を探る。☆前走距離1200メートル組【4・6・6・73】の好走馬が多いことは確かだが、率で言えば距離短縮組【5・4・4・38】。1000メートル組は【1・0・0・7】と振るわない。☆馬齢勝率が高い3歳馬の出走はなし。好成績は4歳で【4・2・5・24】。次いで5歳【3・2・3・35】。6歳以上は【0・4・2・48】と頭では狙いづらい。☆前走着順1着【1・3・4・20】の信頼度は高くない。2着【1・2・0・4】、3着【4・0・1