ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１節でカナダ代表と対戦している。21分にルキッチのゴールで先制するも、押し込まれる展開が続くボスニア・ヘルツェゴビナは53分に大ピンチを迎える。 細かいパスワークで自陣ボックス内への侵入を許すと、ゴール前でラレイアを完全にフリーにして右足のシュートを浴びる。しかしこれを主将のコラシナツがゴールラインぎりぎりで足に当