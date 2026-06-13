サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表の遠藤航がケガでチームから離脱することが明らかになった12日、NHKは遠藤と歌手の米津玄師（35）が対談した番組の放送について「検討中です」と本紙取材にコメントした。米津はNHKのサッカーテーマ曲「烏（からす）」を書き下ろしている。「NHKサッカーテーマSPECIAL対談」と題し、19日午後0時20分から放送予定であることを12日に発表したばかりだった。