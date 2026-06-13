【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比353.51ドル高の5万1202.26ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた合意への早期実現に期待が広がり、買い注文が優勢だった。イラン外務省の報道官が、米国との戦闘終結に向けた覚書について「内容を最終調整中だ」と語ったと伝わった。米宇宙開発企業スペースXが米市場に大型上場を果たし、株価が売り出し価格を上回って推移