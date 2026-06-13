芸能界からは追悼の声が相次いだ。勝さんの付き人を務めていた“一番弟子”で、玉緒さんとも親交が深かった俳優の松平健（72）は、スポニチ本紙の取材に「今は深い悲しみでいっぱいです」と肩を落とした。自身の代表作で江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗を演じたテレビ朝日「暴れん坊将軍」では、玉緒さんは吉宗の生母・お由利の方役で共演。勝さんが亡くなった後も交流があり、年に1度は松平の家族も交えて食事会をしていたといい