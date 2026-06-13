紅一点レガレイラは坂路とダートコースで最終調整を行った。木村師は「特にトラブルはない。水曜に追い切った後も元気に過ごしてくれているのは何より」と順調ぶりをアピールする。23年ホープフルS、24年有馬記念、25年エリザベス女王杯と3年連続でG1を勝利している名牝。休み明けの実績も豊富、昨年11着の雪辱に燃える。