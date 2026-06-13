ＩＭＭ通貨先物６月９日主要国通貨円の売り越し増加 円145818枚の売り越し 16251枚の売り越し増 ユーロ13932枚の買い越し 34934枚の買い越し減 ポンド64213枚の売り越し 11995枚の売り越し増 スイスフラン36665枚の売り越し 3756枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数1384枚の買い越し 2374枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ６月９日主要国通貨円の売り越し増加 円115036枚の売り越し 9900枚の売り越