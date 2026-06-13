ＩＭＭ通貨先物６月９日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ119999枚の売り越し 25888枚の売り越し増 豪ドル18160枚の買い越し 23652枚の買い越し減 ＮＺドル31571枚の売り越し 3325枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ６月９日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ60671枚の売り越し 11619枚の売り越し増 豪ドル38092枚の買い越し 18708枚の買い越し減 ＮＺドル22354枚の売り越し 5443枚の売り