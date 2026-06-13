NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均51202.26（+353.51+0.70%） S＆P5007431.46（+37.16+0.50%） ナスダック25888.84（+79.18+0.31%） CME日経平均先物67345（大証終比：+1225+1.82%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。米国とイランの紛争終結に向けた期待が高まる中、米株式市場は前日からの上昇が続いた。途中、トランプ大統領からのネガティブな発言や、イラン