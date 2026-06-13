米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 4.085（+0.023） 米10年債4.481（+0.020） 米30年債4.971（+0.015） 期待インフレ率2.324（+0.019） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。一時節目の４．５０％を回復したものの、その水準は維持できなかった。米国とイランが合意し、ホルムズ海峡再開への期待が高まる中、原油相場は急落。ただ、直ぐにはイン