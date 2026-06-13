◇サッカーW杯北中米大会日本代表は12日（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を実施。トレーニング後に14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦を行う米テキサス州ダラスへ移動したが、練習場のクラブハウスを出発する際にアクシデントが発生した。選手を乗せたバスが敷地のゲートを通過する際、車両の右後方部分がインターホンに接触して破壊。「バコッ！」という大きな破壊音が響いた