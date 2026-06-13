◎試合前の囲み取材に初めて臨んだ楽天・塩川監督代行は鈴木大の視線を感じて苦笑。「すみません…あの、言うこと忘れる…」。しゃべるのは苦手だそうですが、たくさんお話ししていただきました。◎この日昇格したオリックス・高島が西川に「お願いします！」とあいさつすると、「無理！」。社会人・王子の先輩、後輩の絆？が垣間見えました。◎サッカー通の楽天・早川は「吉田麻也さんがサポートメンバーにいてくれてよかっ