【悼む】玉緒さんが勝新太郎さんと結ばれたのは1962年。「座頭市」「悪名」シリーズで大映を支えた勝さんとの結婚。歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎を父に持つ玉緒と、三味線方の杵屋勝東治を父に持つ勝。鴈治郎さんが反対したという話も聞いたが、2人は62年3月7日に東京・帝国ホテルで挙式。勝さんが亡くなるまで添い遂げた。私が映画記者になったのは65年。大映京都撮影所に取材に出向く度、勝さんと玉緒さん夫妻には公私にわ