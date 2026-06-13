今春に大阪杯、天皇賞・春とG1連勝中のクロワデュノールは角馬場から坂路1本。その後、ゲートの駐立を確認した。斉藤崇師は「変わりなく来ていますよ」と落ち着いた口ぶり。史上初となる春の古馬3冠制覇が懸かる一戦に向けて「ちゃんと走れるまでの状態に持っていけるかどうかを考えながらやっています」と気を引き締めた。