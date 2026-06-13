G1初挑戦となるファミリータイムは角馬場から坂路で調整を行った。岩佐助手は「気負っているわけでもないし、いつもと変わらないです。無駄肉がつかず、体重の増減がないタイプ。いい状態です」と好感触を伝える。前走の阪神大賞典は9着だが進路がなくなり度外視。「力を出し切ってくれれば」と願った。