キタサンブラックの半弟シュガークンは金曜朝、初コンビの吉村を背に坂路を駆け上がった。清水久師は「気になるところもなく、元気がいいね。中間は緩みがなく、息遣いも変わっている」と上積みをアピールする。前走の新潟大賞典では15着に敗れたが、左前脚の浅屈腱炎から約2年ぶりの長期休養明けだった。大舞台で一変を狙う。