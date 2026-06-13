玉緒さんは女優としても名をはせた。キャリアの始まりは中学2年時の映画「景子と雪江」（1953年）への出演。翌年に大映に入り、「銭形平次捕物控幽霊大名」を皮切りに「赤胴鈴之助」シリーズなどの時代劇に出演。愛くるしい娘役として人気を博した。その後、「大菩薩峠」（60年）での情念や執念を持つ悲劇的な女性、「ぼんち」（60年）での夫の祖母や母親の干渉や監視に耐える女性などを好演。ともに市川雷蔵さんとの共演作で