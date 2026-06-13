香港のクイーンエリザベス2世C8着からの臨戦となるジューンテイクは角馬場からBコース（ダート）を1周半した後に坂路へ。モニターで稽古を見届けた吉田助手は「いい感じですよ。折り合いがついて真っすぐ走れていました」と穏やかな表情。「前走後もいい状態で厩舎に戻してもらえて順調に上向いていますよ」と好気配を伝えた。