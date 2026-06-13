【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組『ポツンと一軒家』（ABCテレビ）。6月7日（日）の放送回では、岡山県のポツンと一軒家を訪れた。 【TVer】岡山県でポツンと一軒家を発見！ 深い山奥に住む女性の忙しくも丁寧で豊かな暮らしぶりから見えてきたのは“人生の味わい方”。 最寄りの集落の住人に案内され