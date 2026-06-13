◇交流戦西武3―０巨人（2026年6月12日ベルーナD）交流戦で絶好調の2人が、西武の同首位浮上に貢献した。竹丸の前に12三振を喫した打線の中、2番・滝沢と3番・長谷川が効果的な3得点に絡んだ。滝沢は3安打2打点で「初対戦でイメージしづらかった分、消極的にならずに思い切っていった。その結果だと思う」と振り返る。初回1死から左前打すると、続く長谷川の左中間二塁打で先制のホームを踏んだ。6回は1死三塁から左前適