りん（見上愛）たちが頑張ったせいで看護婦養成所の存続が危うくなる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第11週「夕凪にそよぐ」（演出：佐々木善春）は皮肉な展開になった。 参考：『風、薫る』“槇村”林裕太の告白に騒然“恋の三角関係”と“養成所の閉所”で急展開 りんと直美（上坂樹里）が内科に配属になった途端、心中未遂患者が担ぎ込まれた。生き残った遊女・夕凪ことセツ（村上穂乃佳）を助けようと、りんと直美は