昨年の有馬記念1着以来のミュージアムマイルは坂路をゆったり駆け上がった。高柳大師は「状態は凄くいい時と比べるとどうかですが、良くなっているのは間違いない。先週より今週の方が追い切りの動きは良かったです」と上昇気配を感じている。「オンとオフがはっきりするようになったのか、おとなしいですね」と目を細めていた。