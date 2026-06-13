HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マッカートニー ケスラー / イバ ヨビッチ] 2 - 1 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、マッカートニー ケスラー / イバ ヨビッチと第2シ}