9日に肺炎のため86歳で死去した中村玉緒さんについて、おいの俳優若山騎一郎（61）が本紙の取材に応じた。23年から療養生活を送っていた玉緒さんに昨年都内の施設で面会。「いつもの中村玉緒でした」と晩年の姿を明かした。訃報を聞いたのは今日（12日）でした。（亡くなった）9日、僕は仕事をしておりまして、支障を来すと良くないからと、親族が全員気を使ってくれました。最後に会ったのは昨年の10月中旬ごろだったと思い