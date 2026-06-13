◇交流戦DeNA2―3ロッテ（2026年6月12日ZOZOマリン）DeNAはロッテにサヨナラ負けし、2年ぶりの6連敗となった。同点の9回に5番手・宮城が2死二、三塁を招き、山本にサヨナラ打を浴びた。借金は21年シーズン終了時（19）以来、5年ぶりの2桁となる10。3回に左前適時打を放った主将の筒香は「数字の事実は変えられない。交流戦はまだ2試合残っているので、良い形で終えたい」と力を込め、相川監督は「（借金が）11になって