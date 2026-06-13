2006年トリノ五輪女子フィギュアスケート金メダリストの荒川静香さん（44）が映画初出演した。12日公開の映画「hinata」（監督堤幸彦）で、物語の根幹を担う謎の人物を怪演。本紙の取材に応じ、心境を語った。世界の頂点に立った氷上の表現者が、スクリーンでも魅せた。舞台は葬儀場。「故・沖村ひなた」の葬儀に集まった20人全員が弔辞を読む中で、それぞれ全く異なる人物像が浮かび混乱を招くミステリーだ。荒川さんは沖村ひ