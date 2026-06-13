男性9人組「超特急」のリョウガ（31）とユーキ（31）がタレントの若槻千夏（42）と都内で「シチズンエコ・ドライブ誕生50周年記念イベント」に出席した。南海キャンディーズの山里亮太（49）から超特急の噂を聞いていたという若槻は「（山里が）絡んでいて面白い芸能人と言っていた」と明かした。この日、実際に対面し「凄く明るいしノリがいいし、仲良し。愛される力をイベントで感じました」と絶賛。2人は目を丸くしなが