スティンガーグラスは前走ダイヤモンドS1着後、出走予定だった天皇賞・春を歩様の違和感で回避。友道師は「1週間ぐらい楽をさせたけど使おうと思えば使えた。緩めずに乗っていましたからね」と不安視していない。金曜朝はCWコースで軽快な脚さばき。「具合は良さそうですよ」と納得の好仕上がりだ。