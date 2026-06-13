俳優の内藤剛志（71）が12日、都内で主演映画「旅人検視官道場修作」（監督兼崎涼介）の初日舞台あいさつに登壇した。BS日テレの2時間ドラマ「令和サスペンス劇場」の人気シリーズ初の劇場版。内藤は引退した伝説の検視官で、旅先で事件に巻き込まれる役どころ。「一生懸命、やるべきことはやりました。今日は皆さんに映画に命を吹き込んでいただく特別な日」と感慨深げ。親交の深い先輩の柄本明（77）から「内藤の内藤に