札幌市の秋元克広市長が、２０２７年春の市長選挙に出馬しない意向を固めたことが分かりました。秋元市長は６月１２日に会見を開き、明言を避ける一方、「３期１２年は節目だと思っている」との見方を示しました。午前１０時、急きょ会見を開いた札幌市の秋元市長。その内容は２０２７年春の市長選挙に関するものでした。（秋元克広市長）「自ら続けていくのがいいのか誰かにバトンタッチした方がいいのか、熟慮しつつ最終的な判断