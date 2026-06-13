昨年の覇者メイショウタバルは金曜朝、角馬場で体をほぐしてから坂路へ。ラチ沿いを気分良く駆け上がった。石橋師は「体重は大阪杯と同じくらいだし、うまく調整できた。気負ったところもなく、今は普通のキャンターでもリラックスして走っている」と理想通りの仕上げ。あとは名手武豊とのコンビで快逃劇が決まるかどうかだ。