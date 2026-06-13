交流戦のV争いは上位3球団に絞られ、いずれも最短Vは14日になる。マジック3の西武の条件は今日から巨人に2連勝し、その間にソフトバンク、日本ハムが1敗。巨人に1勝1敗でもソフトバンク、日本ハムの2連敗で初Vとなる。ソフトバンクはヤクルトに2連勝、その間に西武、日本ハムが各1敗で、日本ハムは中日に2連勝、その間に、西武、ソフトバンクが2連敗でそれぞれVとなる。