22年ぶり外国産馬Vを狙うシンエンペラーはダートのBコースで体をほぐした。吉田一助手は「歩様が良くなって、馬体も良くなっている。前走は距離が長く、馬も太かったので思ったより伸びず。今回は前走より条件はいいと思う」と納得の表情。11番には「器用さがなく、包まれるのが嫌だったので、ちょうどいい枠です」と歓迎した。