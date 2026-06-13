◇交流戦ヤクルト4―2ソフトバンク（2026年6月12日みずほペイペイD）1カ月ぶりの1軍登板となったヤクルトの吉村が6回途中2失点の好投で3勝目を挙げた。5月12日の阪神戦で打球が右手に直撃し「右手背部の打撲」と診断された。それでも、骨には異常はないという頑丈さで、帰ってきた。初回、正木に先頭弾を浴びたが「野手の皆さんが返してくれた。チーム全体で勝てた」と胸をなで下ろした。