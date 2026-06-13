ミステリーウェイは金曜朝、CWコースで体をほぐした。水曜の最終追いは3頭併せの真ん中。ゴール板を過ぎても追って、気合を注入していた。小林師は「反応の仕方が良かったし、最後も脚色が鈍らないように頑張ろうね、と思ってやりました」と意図を明かす。大外枠からハナを奪うか、はたまた控えるのか。展開の鍵を握る一頭だ。