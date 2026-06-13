2頭出し清水久厩舎のマイネルエンペラーは開門直後の坂路を軽く駆け上がった。清水久師は「順調です。いろんな競馬ができるし、いろんな競馬場に行っているので舞台は問わない」と豊富な経験を強調した。過去2年、12番が勝利。「自在性があるので枠はそんなに気にしていなかった」ときっぱり。川田との新コンビで一発を狙う。