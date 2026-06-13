芝クッション値7.0＝やや軟らかめ※金曜午前9時20分含水率＝芝G前14.0％、4角18.1％ダートG前6.5％、4角6.6％※金曜午前9時20分。芝は開幕週らしいいい状態。含水率が高めでソフト。時計の出方は当日、確認したい。適度に水分を含んだダートは標準的な時計が出そうだ。