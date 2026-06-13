日経賞の勝ち馬マイユニバースは角馬場から坂路へ。武幸師は「何の問題もなく順調です。前走後、イレ込んでしまい天皇賞・春はパスしましたが休ませて良かった。気持ちの面で良くなっています」と仕上がりの良さが光る。連勝中と勢いに乗った4歳がレイデオロ産駒悲願のG1制覇へ挑む。