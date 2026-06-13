土曜付のG1予想企画「展開王」は、数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。上半期を締めくくるグランプリ「第67回宝塚記念」は東京本社・後藤光志が担当する。先週の安田記念は当企画の推奨馬8番人気シックスペンスがV。今週もお任せあれ！連覇を狙うメイショウタバルが刻むペースで、あの馬が浮上する。先週の安田記念はレジェンド武豊の手綱さばきが光った。8番人気シックスペンスを