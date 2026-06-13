重賞2勝馬シェイクユアハートは金曜朝、CWコースへ。うまくスピードをコントロールし、4F65秒7〜1F15秒7とリズム良くラップを刻んだ。宮師は「具合はいいよ。左回りの方が切れがあり、右回りだと少しモタれるところがあるけど大丈夫じゃないかな。距離も守備範囲」と期待を込めた。充実著しい6歳馬がG1獲りを期す。