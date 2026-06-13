関東馬ミクニインスパイアは木曜に栗東へ入った。昼に到着して馬房ではリラックスした様子。田中助手は「初めての関西圏の輸送なので念のためです。前日まで乗れるメリットもありますしね」と意図を説明する。金曜朝はダートのBコースから坂路で調整。「感触は良かったですね。まだまだ上積みがある馬です」と笑顔で語った。