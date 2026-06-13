◇交流戦楽天2―1広島（2026年6月12日楽天モバイル）初スタメン出場の楽天・ワォーターズが、プロ初安打を放った。8回先頭で遠藤から左翼へ二塁打。ベース上で両手を挙げ「何とかバットに当たってくれました」と笑顔を見せた。3回の守備では頭上に上がった飛球を安打にしてしまい「完全に見失いました。岸さんが“大丈夫”と言ってくれて、次の回まで落ち着いて準備できました」と振り返った。3年目内野手は「1軍定