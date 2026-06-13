◇交流戦ヤクルト4―2ソフトバンク（2026年6月12日みずほペイペイD）ヤクルトにとっても、塩見にとっても、忘れられない一日になったはずだ。33歳の誕生日に、連敗を7で止める決勝犠飛。「今日は凄い幸せな一日だった」と笑った。グラウンドで迎えるバースデーをかみしめた。2度の左膝の手術など、度重なる故障に悩まされ、誕生日にプレーできたのは22年以来4年ぶり。その時も同じ福岡で、1点を先制した8回に試合を決定