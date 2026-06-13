芝クッション値9.3＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前12.4％、4角10.3％ダートG前4.5％、4角5.1％※金曜午前10時。芝は正面直線および向正面直線の内側に軽微な傷みがあるが全体的に良好な状態にある。例年通りに内、前有利。ダートは乾いてパワー勝負になりそうだ。