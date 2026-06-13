大阪杯4着、天皇賞・春6着と着実に力をつけているタガノデュードは金曜朝、角馬場から坂路で体を動かした。調教スタンド前で取材陣に囲まれた宮師は冷静な表情で「いい感じ。枠はどこでも良かったし、距離も2000メートル前後がいいですしね。あとはメンバーがそろっているので、どこまでやれるか」と語った。自慢の末脚が火を噴くか。