芝クッション値10.2＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前12.3％、4角11.1％ダートG前6.7％、4角8.1％※金曜午前8時30分。Cコースも開催3週目。コース全周の内柵沿いに傷みが見られ、十分に外差しが決まりそう。ダートは程よく水分を含んだ状態にあり、やや先行有利か。