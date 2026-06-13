新設された「ひだまりテラス」。書棚の本も交流促進に役立てられる＝開成町民センター開成町は１日、誰もが気軽に集える居場所として町民センター（同町延沢）内に「ひだまりテラス」を開設した。本を通して交流の輪を広げる「まちライブラリー」も試行。町は文化芸術や読書の楽しさを共有する場所としての利用を想定し「地域コミュニティーの活性化が狙い。本を媒介に新たなつながりが生まれればうれしい」と期待を寄せる。同