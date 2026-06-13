北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で開催国のカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦し、ボスニア・ヘルツェゴビナが1-0とリードして前半を折り返した。ファンからは「さすがイタリアに勝ったチーム」と唸る声が上がっている。FIFAランクはカナダの30位に対し、64位のボスニア・ヘルツェゴビナ。しかも超アウェーの戦いとなったが、堅守をベースに渡り合った。前半21分には