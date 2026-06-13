人気モデル・尾形沙耶香（４０）が家族ショットを披露した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「今、こんな感じ」とつづって「＃家族写真」とハッシュタグ。夫と２人の息子を顔出しして、仲良く記念撮影した。フォロワーは「素敵なご家族すぎます」「良い写真」「めっちゃ素敵」とほっこりしていた。尾形は０１年にミスセブンティーンに選ばれ、ティーンのカリスマ的人気を誇った。卒業してからもＰＩＮＫＹ、ＣＬ