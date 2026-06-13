◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）なすすべもなく完敗を喫した。巨人打線は西武投手陣の前に今季最少タイの２安打で無得点。竹丸の登板試合で２試合連続完封負けとなった。橋上秀樹監督代行（６０）は「２試合続けて援護なく、という感じで申し訳ない気持ちでいっぱいです」と悔しさをにじませた。好投のルーキーにまたも白星をつけられずチームは連敗。１２年ぶり交流戦優勝の可能性